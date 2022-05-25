"Питання щодо ембарго на російську нафту вирішиться вже 30 травня", - голова Євроради Мішель

Глава Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що, на його думку, будь-які питання, пов'язані із забороною імпорту нафти з РФ, вирішать до наступного засідання Ради, яке заплановане на понеділок, 30 травня.

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Про це він заявив на пресконференції 25 травня, повідомляє CNN.

Під час виступу Мішель сказав, що він упевнений, що блок зможе вирішити будь-які питання пов'язані з ембарго, але для цього потрібен "конструктивний діалог".

"Ми дуже багато працюємо, щоб зберегти єдність", - наголосив Мішель.

Серед усіх країн ЄС активно проти заборони на російську нафту виступила фактично лише Угорщина, уряд якої заявив, що такий захід "суперечитиме національній енергетичній безпеці країни".

У зв'язку із цим Європейська комісія веде переговори з урядом Угорщини щодо програми інвестицій, яка допоможе зменшити залежність країни від російських енергоносіїв. У свою чергу міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявляє, що відмова від російської нафти обійдеться Угорщині щонайменше 700 мільйонів євро. Чи надасть Євросоюз саме цю суму, точно невідомо.