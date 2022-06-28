Подоляк відповів на заяву Пєскова про те, що "Київ може припинити війну за добу, склавши зброю"

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував ультиматум Росії щодо умов, за яких Росія підпише мирні угоди з Україною.

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Про це Михайло Подоляк написав у Twitter.

Він наголосив, що не Україна розпочала цю війну, а Росії потрібно "повернутися до адектватності".

"Знову Z-ультиматуми? Не Україна розпочала цю війну, щоб припинити її "за наказом". Закінчити війну можуть у Москві будь-якої миті, просто повернувшись до адекватності: перестати відправляти ракети, відвести війська і відмовитися від "ядерної пропаганди""., – зазначив Подоляк.

Зазначимо, сьогодні прес-секретар лідера країни-агресора РФ Дмитро Пєсков, який втратив будь-який зв'язок із реальністю, заявив, що Київ може припинити війну "до кінця поточної доби".

Для цього, за словами Пєскова, "потрібний наказ українським військовим скласти зброю".

Також, за його словами, слід виконати умови РФ.

Нагадаємо, глава української переговорної делегації Давид Арахамія наголосив, що Україна може відновити мирні переговори з РФ, коли зміцнить позиції на фронті.