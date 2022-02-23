Поліція обшукала КМДА у справі про спробу позбавлення фонду МДЦ земельної ділянки в центрі Києва заради парковки

Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з Подільською окружною прокуратурою Києва провели обшуки у приміщеннях апарату Київської міськради та департаменту земельних ресурсів Київміськадміністрації.

Як повідомляє міська прокуратура, слідчі дії проводились у справі про зловживання службовим становищем чиновниками КМДА.

За даними слідства, 7 липня 2020 року вони всупереч статті 141 Земельного кодексу, безпідставно припинили право постійного користування земельною ділянкою благодійного фонду сприяння розвитку гуманітарних та економічних наук "Міжнародний діловий центр".

Зазначимо, що його керівником є тезка депутата Верховної Ради та заступника голови пропрезидентської фракції "Слуги народу" на ім'я Тищенко Микола Васильович. За вказаною адресою крім самого фонду значаться і дві з трьох юросіб-співзасновників фонду: центр позашкільної освіти "Веселка" та ТОВ "Фінансова компанія "Веселка".

Під час обшуків вилучено документи, на підставі яких було ухвалено зазначене рішення. Розслідування продовжується.

У прокуратурі також нагадують, що саме рішення Київради від 7 липня 2020 року Касаційний господарський суд у складі Верховного суду 10 грудня 2021 року визнав незаконним. На даний момент на території спірної ділянки облаштований муніципальний паркінг.

У свою чергу КМДА вважає безпідставними звинувачення правоохоронців, ініційовані зазначеним фондом, і заявляють, що не тільки Господарський суд Києва (3 грудня 2020 року) та Перший апеляційний госпсуд (8 червня 2021 року), а й згаданий Верховний суд нібито також визнав відсутність у благодійного фонду МДЦ права користування ділянкою. Хоча рішення останнього, як зазначено вище, говорить про інше.

"Департамент земельних ресурсів та міська влада діють в абсолютно законному порядку та з дотриманням усіх норм. Замість того, щоб зосередити увагу на зовнішній загрозі, продовжується тиск на міську владу", — заявили в міськадміністрації.

Зазначимо також, що правоохоронці ще з травня 2021 року ведуть активну кампанію з виявлення фактів корупції та несплати податків у КМДА, її структурних підрозділах та на комунальних підприємствах столиці, що активізувало політичне протистояння столичної влади з центральною. Зокрема, влада Києва розглядає таку діяльність як тиск з метою усунення Віталія Кличка з посади голови міськадміністрації.

Нагадаємо, що на початку лютого конфлікт між столичною та центральною владою в особі Офісу президента вийшов на новий рівень, коли після звільнення низки глав районних адміністрацій Києва президентом Володимиром Зеленським Київрада офіційно ініціювала відновлення районних рад у місті з проведенням виборів уже восени 2022 року. Більше того, міськрада вирішила, що на перехідний період – до виборів – повноваження органів самоврядування в районах виконуватимуть спеціальні структурні підрозділи КМДА, та вирішила, власне, створити такі відповідні департаменти.