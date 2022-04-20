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Польща готова прийняти щонайменше 10 тисяч поранених українських військових, — прем'єр-міністр Моравецький
Польща готова прийняти та надати допомогу щонайменше 10 тисячам пораненим українським солдатам.
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Про це заявив польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, повідомляє Reuters.
"Ми готові прийняти щонайменше 10 тисяч військовослужбовців, якщо це необхідно. Ми робимо все, щоб прийняти та вилікувати всіх поранених з України", — наголосив він.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський назвав приблизну кількість загиблих та поранених військовослужбовців ЗСУ з початку повномасштабної війни. За його словами, на війні з Росією загинули від 2 500 до 3 000 українських військових і ще більше 10 000 отримали поранення.Підписуйтеся на наш YouTube канал