Поляки отримають особливий статус в Україні: Зеленський вніс до Ради законопроект

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект щодо надання громадянам Польщі особливого правового статусу в Україні. Про це у Twitter повідомила канцелярія польського лідера Анджея Дуди.

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"Сьогодні (11 липня - Delo. ua ) Президент Зеленський передав до Верховної Ради законопроект про надання полякам в Україні особливого статусу", - йдеться у повідомленні.

При цьому на офіційному сайті українського парламенту інформації про документ немає.

Про плани Зеленського внести до Ради законопроект про особливий статус поляків в Україні стало відомо ще у травні. Проте подробиці законопроекту поки що невідомі, як і деталі щодо того, що передбачає цей статус.