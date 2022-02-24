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Польоти цивільних літаків обмежені над усім повітряним простором України

Польоти цивільних літаків обмежені над усім повітряним простором України

Громадянські польоти над усім повітряним простором України обмежили через можливі загрози.

Польоти цивільних літаків у межах повітряного простору України обмежені через потенційні загрози. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на міжнародну систему сповіщень для авіаперсоналу NOTAM.

"Польоти цивільних літаків у межах Київського, Дніпровського, Львівського, Одеського, Сімферопольського районів польотної інформації та Київського району польотної інформації верхнього повітряного простору обмежені через потенційну загрозу цивільній авіації", — повідомляє NOTAM.