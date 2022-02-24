Польоти цивільних літаків обмежені над усім повітряним простором України

Громадянські польоти над усім повітряним простором України обмежили через можливі загрози.

Польоти цивільних літаків у межах повітряного простору України обмежені через потенційні загрози. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на міжнародну систему сповіщень для авіаперсоналу NOTAM.

"Польоти цивільних літаків у межах Київського, Дніпровського, Львівського, Одеського, Сімферопольського районів польотної інформації та Київського району польотної інформації верхнього повітряного простору обмежені через потенційну загрозу цивільній авіації", — повідомляє NOTAM.