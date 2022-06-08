- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Порошенко повернувся в Україну після скандалу з відрядженням
П'ятий Президент України Петро Порошенко прибув до Львова. Про це повідомила народний депутат Софія Федіна у своєму Facebook.
За її словами, Порошенко доставить 12 автомобілів спочатку до Києва, а потім на передову українським захисникам.
У соцмережах місцеві жителі повідомляють, що бачили Порошенка на похороні українського військового, з яким прощаються 8 червня.
Нагадаємо, Порошенко 30 травня перетнув українсько-польський кордон, після того як його двічі не пропустили. У партії Порошенка "Європейська Солідарність" уточнювали, що їхній політичний лідер у складі парламентської делегації України брав участь у щорічному засіданні Парламентської асамблеї НАТО. Також він провів низку інших зустрічей.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зазначимо, що термін закордонного відрядження політика закінчився ще 2 червня.