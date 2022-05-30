Порошенко з третьої спроби перетнув кордон України з Польщею

П'ятий президент України Петро Порошенко 30 травня перетнув українсько-польський кордон після того, як його двічі не пропустили. Про це повідомила нардеп із фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар.

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У партії Порошенка "Європейська Солідарність" уточнювали, що їхній політичний лідер у складі парламентської делегації України візьме участь у щорічному засіданні Парламентської асамблеї НАТО. Він також проведе низку зустрічей із керівництвом Литви, депутатами парламентів країн-союзників Альянсу та Європейського парламенту.

Після того, як політик двічі отримав відмову у перетині кордону, Порошенко звернувся особисто до чинного президента Володимира Зеленського. Він написав листа і опублікував його на своїх сторінках у соцмережах.

У зверненні до глави держави він зазначив, що має офіційне запрошення від президента ЄНП і оформлене відрядження, підписане спікером парламенту.

"Саме там формуватимуться рішення, серед іншого, і про перспективи посилення санкційного режиму проти Росії, і про механізм повоєнного відновлення України, і про можливість надання нашій державі статусу кандидата на членство в Євросоюзі на засіданні Європейської Ради наприкінці червня", – наголосив Порошенко.

Нагадаємо, Порошенко увечері 27 травня намагався залишити Україну через пункт пропуску Рава-Руська, але прикордонники відмовилися його пропускати. Згодом нардеп спробував ще раз виїхати за кордон. Вдруге йому відмовили через те, що п'ятий президент "подав не всі документи".