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Порушено артикуляцію мови та відмовляють ноги - омбудсмен Денісова повідомила про здоров'я Саакашвілі
У Міхеїла Саакашвілі, який сидить у в'язниці, погіршився стан здоров'я - порушилася артикуляція мови, почали відмовляти ноги, значна втрата ваги, але лікарів до нього не допускають.
У Міхеїла Саакашвілі у в'язниці погіршився стан здоров'я. Про це уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила на своїй сторінці у Facebook.
"Він попросив про допомогу лікаря під час судового засідання у міському суді Тбілісі. У Міхеїла порушено артикуляцію мови і почали відмовляти ноги. Він практично не може приймати їжу, внаслідок чого втратив близько 12 кілограмів і постійно відчуває слабкість та безсоння", - написала вона.
За словами Денісової, з грудня минулого року до закладу, де відбуває термін Саакашвілі, не допускають лікарів. Тому омбудсмен закликала світову спільноту відреагувати на порушення прав Саакашвілі, а владу Грузії – забезпечити його належною медичною допомогою.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, у ніч на 30 грудня 2021 року пенітенціарна служба Грузії перевезла Міхеїла Саакашвілі до слідчого ізолятора в Руставі з військового шпиталю в Горі, де той перебував понад місяць.
Ще раніше, в ніч на 29 вересня 2021 року, Саакашвілі, двічі засуджений у Грузії, таємно приплив до Грузії на поромі, вибравшись з порту Поті у вантажівці з молочними продуктами. У його ж квартирі у Тбілісі політика затримали правоохоронці через два дні. Тепер його звинувачують ще й у незаконному перетині кордону, що у Грузії є кримінальним злочином.