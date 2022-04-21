Порушено артикуляцію мови та відмовляють ноги - омбудсмен Денісова повідомила про здоров'я Саакашвілі

У Міхеїла Саакашвілі, який сидить у в'язниці, погіршився стан здоров'я - порушилася артикуляція мови, почали відмовляти ноги, значна втрата ваги, але лікарів до нього не допускають.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

У Міхеїла Саакашвілі у в'язниці погіршився стан здоров'я. Про це уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Він попросив про допомогу лікаря під час судового засідання у міському суді Тбілісі. У Міхеїла порушено артикуляцію мови і почали відмовляти ноги. Він практично не може приймати їжу, внаслідок чого втратив близько 12 кілограмів і постійно відчуває слабкість та безсоння", - написала вона.

За словами Денісової, з грудня минулого року до закладу, де відбуває термін Саакашвілі, не допускають лікарів. Тому омбудсмен закликала світову спільноту відреагувати на порушення прав Саакашвілі, а владу Грузії – забезпечити його належною медичною допомогою.

Нагадаємо, у ніч на 30 грудня 2021 року пенітенціарна служба Грузії перевезла Міхеїла Саакашвілі до слідчого ізолятора в Руставі з військового шпиталю в Горі, де той перебував понад місяць.

Ще раніше, в ніч на 29 вересня 2021 року, Саакашвілі, двічі засуджений у Грузії, таємно приплив до Грузії на поромі, вибравшись з порту Поті у вантажівці з молочними продуктами. У його ж квартирі у Тбілісі політика затримали правоохоронці через два дні. Тепер його звинувачують ще й у незаконному перетині кордону, що у Грузії є кримінальним злочином.