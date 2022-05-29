Посли ЄС можуть погодити шостий пакет санкцій проти Росії вже 29 травня, — ЗМІ

Після країни-членів Європейського Союзу можуть погодити шостий пакет санкцій проти Росії під час зустрічі 29 травня.

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Про це у своєму Твіттері заявив брюссельський кореспондент Рікард Йозвяк.

"Посли ЄС зустрінуться пізніше вдень, щоб, можливо, погодити шостий пакет санкцій проти Росії, включаючи "компромісне" нафтове ембарго", - зазначив він.

Йозвяк також зазначив, що шостий пакет санкцій передбачатиме компромісне "нафтове ембарго".

Нагадаємо, раніше глава Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що, на його думку, будь-які питання, пов'язані із забороною на імпорт нафти з РФ, вирішать до наступного засідання Ради, яке заплановане на понеділок, 30 травня.