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Посли ЄС можуть погодити шостий пакет санкцій проти Росії вже 29 травня, — ЗМІ
Після країни-членів Європейського Союзу можуть погодити шостий пакет санкцій проти Росії під час зустрічі 29 травня.
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Про це у своєму Твіттері заявив брюссельський кореспондент Рікард Йозвяк.
"Посли ЄС зустрінуться пізніше вдень, щоб, можливо, погодити шостий пакет санкцій проти Росії, включаючи "компромісне" нафтове ембарго", - зазначив він.
Йозвяк також зазначив, що шостий пакет санкцій передбачатиме компромісне "нафтове ембарго".Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, раніше глава Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що, на його думку, будь-які питання, пов'язані із забороною на імпорт нафти з РФ, вирішать до наступного засідання Ради, яке заплановане на понеділок, 30 травня.