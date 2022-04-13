Правляча коаліція Німеччини погодила постачання важкого озброєння Україні. Про це у твіттері повідомив депутат Бундестагу від Вільної демократичної партії Маркус Фабер.

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"Дорогі друзі, Німеччина тепер швидко постачатиме в Україну важку техніку. Я радий, що ми з ВДП змогли переконати в цьому наших партнерів по коаліції", — написав Фабер.

Liebe Freunde,



Deutschland wird jetzt schnell schweres Gerät in die Ukraine liefern. Ich bin froh, dass wir von der @fdpbt unsere Koalitionspartner davon überzeugen konnten. — Marcus Faber (@MarcusFaber) April 13, 2022

Нагадаємо, Україна запросила до Києва канцлера Німеччини Олафа Шольца після того, як відмовилася приймати німецького президента Франка-Вальтера Штайнмаєра.

Нагадаємо, німецьке видання Bild із посиланням на джерела в українських урядових колах повідомило, що президент України Володимир Зеленський відмовив німецькому колезі Франк-Вальтеру Штайнмаєру в зустрічі у Києві.

Штайнмаєр хотів приїхати до української столиці 13 квітня, але Зеленський не захотів з ним зустрічатися, оскільки вважає, що німецький президент має "тісні зв'язки з Росією".