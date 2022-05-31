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Президент Словаччини Чапутова приїхала до Києва для зустрічі із Зеленським

Президент Словаччини Чапутова приїхала до Києва для зустрічі із Зеленським

Президент Словаччини Зузана Чапутова приїхала до Києва, щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Про це Чапутова написала на своєму Facebook.

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"Дорогий Володимире, рада, що ми сьогодні зустрічаємося з тобою у Києві. Ви платите високу ціну за захист своєї країни. Словаччина з вами, пане президент!", - написала Чапутова.

Нагадаємо, 30 травня міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна прибула в Україну, щоби висловити підтримку Франції українському народу.

Під час зустрічі Колонна запевнила українську сторону, що Франція підтримує прагнення України отримати статус кандидата в члени Європейського союзу за прискореною процедурою, а також анонсувала постачання важкого озброєння.

Автор:
Степан Крьока