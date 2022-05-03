Провести розблокування Маріуполя немає можливості, — Данілов

Військовим шляхом врятувати захисників Маріуполя Україні поки не вдасться. Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив у ефірі ISLND TV.

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"Будь хоча б маленька можливість їх звідти звільнити у плані військової операції, то вона обов'язково відбулася б, - заявив секретар РНБО.

За його словами, причина у відсутності необхідної кількості тяжкого озброєння.

Данілов заявив, що потрібної кількості техніки для здійснення силової деблокади Україна поки що не має.

"Якби вона була, то президент би дав команду, і спецоперацію було б проведено", - упевнений Данілов.

Раніше Данілов заявив, що Угорщину було попереджено РФ про майбутній повномасштабний напад на Україну.

Він також казав, що у Західному Сибіру Путін та Шойгу планували створити концентраційні табори для українців,