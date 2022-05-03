- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Провести розблокування Маріуполя немає можливості, — Данілов
Військовим шляхом врятувати захисників Маріуполя Україні поки не вдасться. Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив у ефірі ISLND TV.
"Будь хоча б маленька можливість їх звідти звільнити у плані військової операції, то вона обов'язково відбулася б, - заявив секретар РНБО.
За його словами, причина у відсутності необхідної кількості тяжкого озброєння.
Данілов заявив, що потрібної кількості техніки для здійснення силової деблокади Україна поки що не має.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Якби вона була, то президент би дав команду, і спецоперацію було б проведено", - упевнений Данілов.
Раніше Данілов заявив, що Угорщину було попереджено РФ про майбутній повномасштабний напад на Україну.
Він також казав, що у Західному Сибіру Путін та Шойгу планували створити концентраційні табори для українців,