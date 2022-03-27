Путін готує для України "корейський" сценарій — розвідка

Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов повідомив, що президент РФ Володимир Путін може спробувати нав'язати нашій державі "корейський" сценарій та розділити Україну на дві частини, зібравши всі окуповані території в єдину квазідержаву.

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Про це повідомляє прес-служба ГУР.

"Після невдач під Києвом та неможливості повалити центральну владу України, Путін вже змінює головні оперативні напрямки — це південь і схід. Є підстави вважати, що він розглядає корейський сценарій для України. Тобто спробує нав'язати лінію розподілу між неокупованими та окупованими регіонами нашої країни. Фактично це спроба створити в Україні Північну та Південну Корею. Адже проковтнути всю державу він точно не може", — заявив Буданов.

На його думку, росіяни намагатимуться об'єднати вже захоплені території "в єдину квазідержаву, яка протиставлятиметься незалежній Україні".

"Ми вже бачимо спробу створити "паралельні" органи влади на окупованих територіях та змусити людей відмовитись від гривні. Можливо, вони захочуть поторгуватися про це і на міжнародному рівні", — зазначив Буданов.

За його словами, для російського режиму досі актуальним залишається питання про встановлення сухопутного коридору в Крим. Але для реалізації цього плану є головна проблема – незламний Маріуполь, який скував значні сили ворога.

"Але опір і мітинги наших громадян на окупованих територіях, контратаки ЗСУ та поступове звільнення суттєво ускладнює реалізацію планів ворога. Крім того, незабаром починається сезон тотального українського партизанського сафарі. Тоді для росіян залишиться один актуальний сценарій — як вижити", — додав начальник розвідки.