"Путін х**ло і Слава Україні!": російський офіцер потрапив у полон ЗСУ та розповів про плани ворога (ВІДЕО)

Сухопутні війська Збройних сил України під час відбиття військової агресії Російської Федерації взяли в полон російського офіцера поліцейського спецназу (СОБР). Про це повідомляє прес-служба ЗСУ.

"Окупантам не вистачає військових сил, вони приєднують поліцію. Насолоджуйтесь офіцером поліцейського спецназу (СОБР)", - зазначили українські військові.

Під час допиту російський офіцер здав імена всіх своїх генералів, їхні плани та тактику. Повідомив, куди і як російські окупанти пересувалися на території України.

Багато російських військових не знали, куди вони йдуть вранці 24 лютого. Полонений розповів, що зрозумів, де він знаходиться, лише коли опинився на території Чорнобильської АЕС. Пізніше він отримав накази і рушив у бік Києва.

При цьому українські військові відбили атаки російських загарбників, спалили їхню техніку, тому план окупантів зазнав поразки.

На відео, російський офіцер озвучив рядок із знаменитої української пісні "Путін х**ло" і сказав: "Слава Україні, Героям Слава!"

Це вже не перший дезорієнтований російський військовий. Загарбники часто самі не знають, куди та навіщо вони йдуть. Зокрема, напередодні один з окупантів, що потрапили в полон, розповів, що думав повертатися додому після військових навчань, але їх несподівано відправили нападати на Україну.

Перших військових ЗСУ взяли в полон через кілька годин після початку війни з Росією, 24 лютого.