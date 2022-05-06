Рада безпеки ООН одноголосно проголосувала за заяву по Україні вперше з початку військової агресії РФ

Рада Безпеки ООН 6 травня висловила "глибоке занепокоєння" з приводу війни в Україні, прийнявши першу заяву за весь час від початку військового вторгнення РФ проти України. За нього проголосувала також країна-агресор Росія.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Коротка заява опублікована в Twitter Франції, яка головує в Радбезі.

У заяві, проект якої внесли Норвегія та Мексика, Рада безпеки ООН висловила підтримку зусиллям генсека ООН, спрямованим на врегулювання в Україні.

У заяві не згадуються поняття ні "війна", ні "конфлікт", ні "вторгнення", як називають військові дії в Україні та на Заході, ні "спеціальна військова операція", як її називає Москва.

У заяві, підготовленій Норвегією та Мексикою, "виражається глибоке занепокоєння щодо підтримання миру та безпеки України" і "нагадується, що всі держави-члени взяли на себе відповідно до Статуту Організації Об'єднаних Націй зобов'язання вирішувати свої міжнародні суперечки мирним шляхом".

The Security Council expresses deep concern regarding the maintenance of peace and security of #Ukraine.

It recalls that all States have undertaken the obligation to settle their disputes by peaceful means. It supports efforts of the UN Secretary-General for a peaceful solution. pic.twitter.com/MfRp4egjSx — La France à l'ONU 🇫🇷🇪🇺 (@franceonu) May 6, 2022 <div><br></div>

Зазначимо, генсекретар ООН Антоніу Гутерріш після зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним заявив, що війна в Україні триватиме доти, доки Росія не вирішить її закінчити.

Нагадаємо, Володимир Зеленський попросив Генсека ООН допомогти з евакуацією з "Азовсталі" у заблокованому російськими окупантами всіх поранених.