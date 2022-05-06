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Рада безпеки ООН одноголосно проголосувала за заяву по Україні вперше з початку військової агресії РФ
Рада Безпеки ООН 6 травня висловила "глибоке занепокоєння" з приводу війни в Україні, прийнявши першу заяву за весь час від початку військового вторгнення РФ проти України. За нього проголосувала також країна-агресор Росія.
Коротка заява опублікована в Twitter Франції, яка головує в Радбезі.
У заяві, проект якої внесли Норвегія та Мексика, Рада безпеки ООН висловила підтримку зусиллям генсека ООН, спрямованим на врегулювання в Україні.
У заяві не згадуються поняття ні "війна", ні "конфлікт", ні "вторгнення", як називають військові дії в Україні та на Заході, ні "спеціальна військова операція", як її називає Москва.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У заяві, підготовленій Норвегією та Мексикою, "виражається глибоке занепокоєння щодо підтримання миру та безпеки України" і "нагадується, що всі держави-члени взяли на себе відповідно до Статуту Організації Об'єднаних Націй зобов'язання вирішувати свої міжнародні суперечки мирним шляхом".
Зазначимо, генсекретар ООН Антоніу Гутерріш після зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним заявив, що війна в Україні триватиме доти, доки Росія не вирішить її закінчити.
Нагадаємо, Володимир Зеленський попросив Генсека ООН допомогти з евакуацією з "Азовсталі" у заблокованому російськими окупантами всіх поранених.