Рада призначила нового омбудсмена

Верховна Рада України на засіданні 1 липня проголосувала за призначення Дмитра Лубінця на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Желєзняк.

Нардепи близько години обговорювали його кандидатуру. У результаті рішення підтримали 250 народних обранців.

Парламент запропонував призначити Лубинця омбудсменом 21 червня. Вже за тиждень Комітет Верховної ради з прав людини погодив кандидатуру Дмитра Лубинця на цю посаду.

Лубинець був народним депутатом України двох скликань. Під час свого першого депутатського терміну у 2014-2019 роках Лубинець був членом фракції "Блок Петра Порошенка". Він був одним із 59 депутатів, які у 2015 році підписали подання до Конституційного суду, на підставі чого суд скасував статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення.

Нагадаємо, Верховна Рада України під час засідання 31 травня ухвалила рішення звільнити з посади Уповноважену ВР із прав людини Людмилу Денисову. Рішення підтримали 234 народні депутати.

Нардеп від "Слуги народу" Павло Фролов повідомляв з яких причин омбудсмена вирішили звільнити, основні з них: