- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Рада призначила нового омбудсмена
Верховна Рада України на засіданні 1 липня проголосувала за призначення Дмитра Лубінця на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Желєзняк.
Нардепи близько години обговорювали його кандидатуру. У результаті рішення підтримали 250 народних обранців.
Парламент запропонував призначити Лубинця омбудсменом 21 червня. Вже за тиждень Комітет Верховної ради з прав людини погодив кандидатуру Дмитра Лубинця на цю посаду.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Лубинець був народним депутатом України двох скликань. Під час свого першого депутатського терміну у 2014-2019 роках Лубинець був членом фракції "Блок Петра Порошенка". Він був одним із 59 депутатів, які у 2015 році підписали подання до Конституційного суду, на підставі чого суд скасував статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення.
Нагадаємо, Верховна Рада України під час засідання 31 травня ухвалила рішення звільнити з посади Уповноважену ВР із прав людини Людмилу Денисову. Рішення підтримали 234 народні депутати.
Нардеп від "Слуги народу" Павло Фролов повідомляв з яких причин омбудсмена вирішили звільнити, основні з них:
- "незрозуміла концентрація" медійної роботи Денисової на деталях "сексуальних злочинів у збоченій формі" та "згвалтування дітей", які вона не могла підтвердити доказами;
- усунення від питань організації гуманітарних коридорів та обміну полоненими;
- багато часу після 24 лютого проводила за кордоном.