Радник глави МВС Андрусів вирішив звільнитися

Радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів 11 липня заявив, що ухвалив рішення піти у відставку. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

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"Звільнився з Офісу Президента та МВС. Деталі трохи пізніше", - написав Андрусів.

Зазначимо, що саме Андрусів запропонував дозволити українцям-чоловікам виїжджати з країни, навіть якщо діє військовий стан. Для цього, як він вважає, потрібно створити так званий "страховий внесок".

Андрусів потрапив у політику у 2010 році, коли його обрали заступником голови партії "Демократичний альянс". З липня 2015 року по лютий 2016 року Віктор Андрусів працював заступником голови Донецької військово-цивільної адміністрації з гуманітарних питань.

Згодом він став виконавчим директором аналітичного центру Українського інституту майбутнього. Коли Володимир Зеленський вирішив балотуватися у президенти, Андрусів працював у його передвиборчому штабі. З початку російсько-української війни взяв участь у створенні низки гуманітарних проектів, у тому числі "Добробат".