Ракетний удар по нафтобазі під Рівним: пожежа триває

Після того як у понеділок, 28 березня, війська Російської Федерації завдали ракетного удару по нафтобазі на Рівненщині, рятувальники намагаються погасити пожежу. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

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На місці пожежі працюють працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Приймають участь також фахівці з хімічної лабораторії, оскільки під удар потрапила нафтобаза.

"Розливу нафтопродуктів за межі обвалення немає. На місці події працюють рятувальники ДСНС. Триває гасіння", - йдеться у повідомленні.

Жертв та постраждалих під час пожежі немає.

У Генштабі Збройних сил України зазначають, що російські війська роблять атаки на склади палива, щоб ускладнити логістику та створити умови для гуманітарної кризи.

Перед цим російські війська завдали ракетного удару по нафтобазі в Дубно (Рівненська область). Пожежу на об'єкті вдалося швидко локалізувати.

Тоді ж російські війська завдали удару по нафтобазі та оборонному об'єкту у Львові.