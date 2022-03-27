Референдум дозволить внести зміни до Конституції про нейтралітет через кілька місяців - Зеленський

Президент Зеленський заявив, що народний референдум дозволить внести зміни до Конституції про нейтральний статус України за кілька місяців, що радше за парламентську процедуру конституційних змін. Про це він сказав в інтерв'ю російським журналістам.

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Так, за його словами, тільки народ України може прийняти рішення про статус країни та гарантії.

"Зміни того чи іншого статусу, а гарантії безпеки передбачають нейтральний статус – це конституційна зміна. Це дві сесії. Дві сесії – це рік. Уявляєте, наскільки все це може бути довго? Референдум – крок швидше. Тобто, російській стороні потрібні гарантії, що це відбудеться. Тому референдум. Тільки народ може ухвалити рішення, що буде такий статус і такі гарантії. Референдум відбудеться протягом кількох місяців, а зміни до Конституції проходитимуть мінімум рік, згідно з чинним законодавством", – заявив Зеленський.

Він зазначив, що Україна готова до змін у Конституції щодо нейтрального статусу.

"Гарантії безпеки та нейтралітет, без'ядерний статус нашої держави. Ми готові на нього йти. Це був перший принциповий пункт для РФ. І наскільки мені пригадується, вони розпочали війну. Пункт гарантій безпеки для України обговорюють. Він глибоко опрацьований", - сказав він.

Зеленський підкреслив, що папір із прописаними гарантіями безпеки має перетворитися на серйозний договір, підписаний усіма гарантами цієї безпеки. А також обов'язково має бути референдум в Україні.

Нагадаємо, що в інтерв'ю російським журналістам Зеленський заявив, що "демілітаризація" та "денацифікація" не обговорюються на переговорах з РФ.