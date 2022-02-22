РНБО України перейшла в режим цілодобової роботи

Президент України Володимир Зеленський провів термінове засідання Ради національної безпеки та оборони, на якому вирішили перевести РНБО у режим 24/7. Про це повідомляє Офіс президента.

На засіданні заслухали доповіді представників сектору безпеки та оборони щодо ситуації в Україні та на її державних кордонах.

Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що держава виконає всі взяті зобов'язання щодо мешканців тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, які переїдуть на підконтрольну уряду частину України.

За його словами, за потреби ці зобов'язання будуть розширені.

"Засідання відбудуться, у разі потреби, найближчим часом. Усі члени Ради національної безпеки та оборони перебувають на своїх місцях. Сектор переведено в режим 24/7", – зазначив секретар РНБО.

При необхідності члени Ради національної безпеки та оборони повинні оперативно зібратися.

Нагадаємо, 22 лютого 2022 року президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав незалежність так званих "Донецької Народної Республіки" та "Луганської Народної Республіки".

На це відреагували глави Єврокомісії та Ради Європи Фон дер Ляйєн та Шарль Мішель, назвавши рішення порушенням міжнародного права та територіальної цілісності України. З ініціативи України було скликано засідання Ради безпеки ООН, на якому дії Росії також засудили та закликали виконувати Мінські угоди.