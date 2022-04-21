Російські війська мають надати гуманітарний коридор до Маріуполя, - Байден

Президент США Джозеф Байден прокоментував ситуацію, що склалася в обложеному Маріуполі.

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Після виступу президента США Джозеф Баден щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну журналісти поставили йому питання, чи контролює Путін Маріуполь.

"Ми точно знаємо про Маріуполь. що Путін має відкрити гуманітарні коридори, щоб люди могли покинути ці місця та евакуюватися. Будь-який глава держави вчинив би так за цих обставин", - сказав Байден.

Президент США додав, що поки немає фактів, які свідчать про повне падіння Маріуполя.

За словами радника глави Офісу президента Олексія Арестовича, Путін наказав припинити штурм позицій на заводі "Азовсталь" у Маріуполі через те, що російські війська хочуть посилити позиції на Донбасі.

При цьому в укриттях на території заводу Азовсталь ховаються від обстрілів з боку РФ близько 1000 мирних жителів. Для їхньої евакуації Україна вимагає від Росії відкрити гуманітарний коридор.