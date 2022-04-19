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Російські війська скинули бомбу на лікарню біля "Азовсталі" у Маріуполі
За словами бізнесмена та народного депутата України Сергія Тарути, під завалами перебувають 300 людей, зокрема діти. Проте радник мера Маріуполя Петро Андрющенко спростував інформацію, що у лікарні ховалися люди.
Народний депутат Сергій Тарута повідомив, що російські окупанти скинули на Маріуполь потужну бомбу на лікарню біля заводу "Азовсталь", де від обстрілу ховалися маріупольці з дітьми. За інформацією нардепа, під завалами знаходяться люди.
"Російські фашисти скинули потужну бомбу на лікарню в районі "Азовсталі". За моєю інформацією, під завалами там близько 300 людей, серед них діти. У вцілілій частині лікарні були поранені захисники та ховалися маріупольці з дітьми. Тому що у знищеному місті ховатися більше нема де! Бракує слів", – про це Тарута написав у Facebook.
Він нагадав, що напередодні СБУ виклала перехоплену розмову одного з російських військових, в якій йшлося про те, що на "Азовсталь" скидатимуть тритонні бомби.Підписуйтесь на наш Telegram канал
При цьому радник мера Маріуполя Петро Андрющенко спростував інформацію про те, що у лікарні біля "Азовсталі" ховалися люди.
“Так, Маріуполь, зокрема зона "Азовсталі", під щільним бомбардуванням надважких бомб. Але в зоні навколо "Азовсталі" вже давно ніхто не ховається, особливо в зруйнованій будівлі лікарні”, — написав він.
Нагадаємо, що у Запорізькій області розпочалися більш інтенсивні бої, тому закрито рух між Бердянськом та Запоріжжям.