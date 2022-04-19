Російські війська скинули бомбу на лікарню біля "Азовсталі" у Маріуполі

За словами бізнесмена та народного депутата України Сергія Тарути, під завалами перебувають 300 людей, зокрема діти. Проте радник мера Маріуполя Петро Андрющенко спростував інформацію, що у лікарні ховалися люди.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Народний депутат Сергій Тарута повідомив, що російські окупанти скинули на Маріуполь потужну бомбу на лікарню біля заводу "Азовсталь", де від обстрілу ховалися маріупольці з дітьми. За інформацією нардепа, під завалами знаходяться люди.

"Російські фашисти скинули потужну бомбу на лікарню в районі "Азовсталі". За моєю інформацією, під завалами там близько 300 людей, серед них діти. У вцілілій частині лікарні були поранені захисники та ховалися маріупольці з дітьми. Тому що у знищеному місті ховатися більше нема де! Бракує слів", – про це Тарута написав у Facebook.

Він нагадав, що напередодні СБУ виклала перехоплену розмову одного з російських військових, в якій йшлося про те, що на "Азовсталь" скидатимуть тритонні бомби.

При цьому радник мера Маріуполя Петро Андрющенко спростував інформацію про те, що у лікарні біля "Азовсталі" ховалися люди.

“Так, Маріуполь, зокрема зона "Азовсталі", під щільним бомбардуванням надважких бомб. Але в зоні навколо "Азовсталі" вже давно ніхто не ховається, особливо в зруйнованій будівлі лікарні”, — написав він.

Нагадаємо, що у Запорізькій області розпочалися більш інтенсивні бої, тому закрито рух між Бердянськом та Запоріжжям.