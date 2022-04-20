Російські військові планують наступ на Лиман і продовжують штурмувати Мар’їнку, — Генштаб

В Луганській області російські військові намагаються зайти вглиб населенного пункту Попасна. Після спроб штурму Рубіжного та Сєвєродонецька ворог отримав 130 поранених.

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Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

На Волинському та Поліському напрямках зберігається загроза ракетно-бомбових ударів російською авіацією з території білорусі. В Брестській та Гомельській областях білорусі облаштовують позиції та спостережні пости. На Сіверському напрямку ознак підготовки росіян до нового наступу немає, проте ворог охороняє ділянки українсько-російського кордону у посиленому режимі. Там також будуються опорні пункти.

“На Слобожанському напрямку ворог перегруповується і продовжує часткове блокування Харкова. На Ізюмському напрямку росіяни намагались наступати в напрямку пунктів Сулигівка і Дібрівне. На Донецькому і Таврійському напрямках російські окупанти продовжують обстріли позицій українських військ. Бої ведуться в районах пунктів Кремінна, Торське та Зелена Долина. Ворог планує наступ на населений пункт Лиман і продовжує штурмувати Мар’їнку”, — йдеться у повідомленні.

Також у Генштабі додали, що на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито 10 атак російських окупантів, знищено 12 танків, 28 одиниць броньованої, 2 одиниці автомобільної техніки і 1 артилерійську систему. Основні зусилля противник зосереджує на захопленні Маріуполя, а також продовжує штурмувати завод «Азовсталь».

На Південнобузькому напрямку бойові дії в районі населеного пункту Олександрівка. З Харківської області через важкі втрати окупанти вивели батальйонну тактичну групу 237 танкового полку 20 армії Західного військового округу.

Нагадаємо, 19 квітня 2022 року, на Донецькому напрямку, в районі міста Мар'їнка, внаслідок контрнаступу українських військ ворог зазнав втрат і відступив.