Російський крейсер "Москва" затонув. Разом із ним окупанти втратили 16 крилатих ракет у Чорному морі

Російський крейсер "Москва" потонув. Про це у своєму Twitter пише радник президента Зеленського Олексій Арестович.

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"Флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва" справив негативне спливання в районі того острова, де його послали на йух. Де "Москва"? "Вона потонула", — написав Арестович.

У свою чергу головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко на своєму Facebook зазначив, що разом із крейсером окупанти втратили 16 крилатих ракет у Чорному морі.

"Після того, як ракетний крейсер "Москва" з 16-ма крилатими ракетами виведений з ладу, сумарний залп крилатих ракет кораблів ЧФ РФ, що знаходиться в Чорному морі, зменшився з 72 до 56", — написав Клименко.

Нагадаємо, Збройні сили України нанесли два ракетні удари по ворожому крейсеру "Москва".

Пізніше Міністерство оборони Росії підтвердило, що крейсер "Москва" горить, проте причини пожежі поки що встановлюються.

Нагадаємо, увечері 24 лютого 2022 року в Держприкордонслужбі заявили, що російські війська обстріляли острів Зміїний з корабельних озброєнь і атакували бойовою авіацією.

До цього ворог неодноразово марно намагався залякати українських захисників із вимогами здатися і отримував одну єдину правильну відповідь – здаватися ніхто не буде. При цьому українці двічі відбили атаки окупантів.