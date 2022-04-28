Росія може визнати Придністров'я своєю територією, — експерт

Політична мета РФ у Придністров'ї — дестабілізація у регіоні, яка зачепить як Україну та Молдову, так і сусідню Румунію. Також Кремль може піти на проголошення цієї території своєю.

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Про це заявив директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський, пише НВ.

На його думку, провокації останніх днів свідчать, що залучення Придністров'я до військової кампанії було спочатку у планах Кремля, а реальною метою може бути зміна статусу невизнаної республіки, яка формально є автономією у складі Молдови.

"Для того, щоб визнати Придністров'я своєю територією, військові маневри зовсім не потрібно починати. Але якщо так склалося, то в скарбничку перемог можна покласти і те, що вже зроблено, і представити це як досягнення. Референдум вони зроблять буквально за два дні, а потім за визнання Придністров'я проголосує Держдума", — вважає Сунгуровський.

На його переконання, у військовому плані Росії нічого не вдасться, тому що для цього необхідне боєздатне військове угруповання. А в невизнаній республіці люди без бойового досвіду та абсолютно невмотивовані воювати.

"Російські миротворці в Придністров'ї" — один неповний батальйон та персонал , що обслуговує арсенал у Ковбасній. Там переважно служать місцеві жителі із російськими паспортами. Щодо так званої армії Придністров'я, то вона налічує не більше 10 тисяч людей, але боєздатний хіба що один батальйон спецпризначення", — зазначає експерт.

Він вважає, що політична мета останніх подій — дестабілізація у регіоні, яка зачепить як Україну та Молдову, так і сусідню Румунію.

"Тому це чергова авантюра, розрахована на знову-таки шантаж для того, щоб утримувати частину наших сил на цьому напрямку — мало що станеться. За найменшої небезпеки ми намагаємося блискавично реагувати. Росія живе в іншій реальності розвитку геостратегічної думки. Що у них на насправді в голові, мені сказати важко. Тому створення на території Придністров'я анклаву типу Калінінградської області — як один із можливих варіантів", — резюмував Сунгуровський.

Нагадаємо, Росія активно намагається, щоб невизнане Придністров'я вступило у війну з Україною, тож влаштовує провокації на цій території.

Так, 25 квітня у Придністров'ї прогриміли вибухи, через що було виведено з ладу дві антени радіоцентру, які виконували функцію ретрансляції російського радіоефіру.

Служба інформації та безпеки Молдови скликала термінове засідання. У Бюро реінтеграції Молдови заявили, що вибухи, що відбулися, — привід для створення напруженості в придністровському регіоні.