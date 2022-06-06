Росія може влаштувати теракт у Європі, - Центр протидії дезінформації

Аналітики Центру протидії дезінформації вважають, що РФ можуть влаштувати провокацію на території Європи з використанням зброї, аналогічної тій, яку передають Україні.

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Про це Центр протидії дезінформації (ЦПД) повідомив у своєму Telegram .

"Влаштований Росією можливий теракт із людськими жертвами може стати переломним моментом в історії постачання зброї Україні та "козирем" ручної пропаганди Кремля", - йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що російська пропаганда дискредитує керівництво України, розповсюджуючи фейки про збут західної зброї.

"Обстріли залізничних вузлів України не дають потрібного результату рашистам і не призводять до зупинки транспортування зброї. Тому до цієї теми активно почали підключати атаки в інформаційному полі", - зазначають у ЦПД.

Нагадаємо, що лідер країни-агресора Росії Володимир Путін вкотре почав загрожувати Україні та заявив, що Росія зробить відповідні висновки, якщо Захід постачатиме Україні ракети далекої дії.