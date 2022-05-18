Росія програє, а Путін може стати небезпечнішим, - The Washington Post

Здається, що кровопролиттю в Україні немає кінця, проте хвиля війни явно зміщується проти країни-агресора Росії.

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Про це пише The Washington Post.

Очікувалося, що травень стане місяцем, коли війська президента Володимира Путіна, не зумівши взяти Київ, перегрупуються на півдні та сході України для потужнішого наступу, який просуватиметься на захід.

"Однак травень вже більш ніж наполовину закінчився, і ясно, що цей російський план "Б" теж дає збій. Перед лицем жорсткого українського опору, підкріпленого своєчасними та масованими поставками західної зброї, Росія відступила з Харкова, другого за величиною міста України, як повідомляється, у деяких районах аж до міжнародного кордону, який Путін так хотів стерти", - констатує видання.

Армія РФ відмовилася від завдання завершення великомасштабного оточення українських військових на сході України, повідомив у неділю вашингтонський Інститут вивчення війни. Наразі, схоже, російські війська зосередилися на захопленні Луганської області.

"І навіть це може виявитися за межами можливостей виснажених, погано керованих сил Росії. Навпаки: ймовірнішим наступним переломним моментом у цій війні стане розширення українського контрнаступу, яке поверне під контроль її законного уряду ще більшу частину півдня і сходу України, які утримуються Росією. Безсумнівно, саме цей результат найбільше посилить стратегічну поразку Путіна, і тому прихильники України в США, Європі та інших країнах повинні добиватися його в унісон", - пише The Washington Post.

Тому видання вважає, що зараз не час йти на переговори щодо припинення вогню між Україною та Росією, як пропонували останніми днями Франція, Німеччина та Італія.

"Їхнє бажання скоротити цю руйнівну війну — і таким чином обмежити збитки як для України, так і для їхньої власної економіки — зрозуміле. Їхні обіцянки не нав'язувати Києву умов, безперечно, мають добрі наміри. Проте ризики зниження тиску на Путіна, перед тим, як він зазнає повної поразки, надто високі", - пише The Washington Post.

Видання посилається на заяву директора Національної розвідки Авріл Хейнс, яка зазначила, що Путін, швидше за все, готується до тривалої війни та не відмовиться від своїх цілей. У розвідці США не бачать життєздатного шляху переговорів принаймні в короткостроковій перспективі.

За словами Хейнс, найімовірнішим розвитком ситуації в Росії є "поворот до радикальніших засобів, включаючи введення військового стану, переорієнтацію промислового виробництва або потенційно ескалацію військових дій", причому остання фраза є особливо зловісною, враховуючи ядерний і хімічний потенціал Росії.

За її словами, Путін лише використовує переговори, щоб затягнути час і, схоже, розраховує на те, що ЄС та США послаблять санкції на тлі дефіциту продовольства, інфляції та цін на енергоносії.

Але лідери НАТО не повинні давати Путіну жодних підстав вважати, що така стратегія спрацює.

Нагадаємо, американський вчений Лінкольн Мітчелл вважає, що через невдачі російської армії в Україні лідер країни-агресора РФ Володимир Путін може наказати напасти на Грузію.