Росія стягує важке озброєння до кордону з Фінляндією. Daily Mail показала відео

Видання Daily Mail опублікувало відео, на якому російське важке озброєння, включаючи ракетні комплекси, переміщується у бік кордону з Фінляндією.

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Putin's warning for the West: Vladimir vows 'consequences' for those who interfere in Ukraine https://t.co/6H596tgr52 — Daily Mail Online (@MailOnline) April 12, 2022

Це відео з'явилося незабаром після того, як президент РФ Володимир Путін застеріг свого північного сусіда від вступу до НАТО. Справа в тому, що прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що її країна може подати заявку на вступ до НАТО ближче до літа 2022 року.

У виданні вважають, що своєю промовою на космодромі "Східний" 12 квітня Путін попередив Захід, що країни зіштовхнуться з "наслідками", якщо вони "погіршать ситуацію" в Україні.

У Фінляндії після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну активно обговорюється можливість вступу країни до НАТО. Якщо раніше більшість фінів були проти членства в альянсі, останні опитування громадської думки свідчать про зростання настроїв на користь НАТО.

А у Росії вже почали загрожувати наслідками такого кроку. У агресора заявили, що це зробить Фінляндію мішенню для російської армії.