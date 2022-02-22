Росія вирішила евакуювати дипломатів із України

Міністерство закордонних справ Росії оголосило про евакуацію персоналу посольства та консульств в Україні. Про це повідомила пресс-служба відомства.

"Для захисту їх (дипломатів — Delo.ua) життя та безпеки керівництвом Росії було ухвалено рішення про евакуацію персоналу російських закордонних установ в Україні, яка буде реалізована найближчим часом", — йдеться у повідомленні МЗС РФ.

Відомство аргументує своє рішення тим, що вважає, що перебування його співробітників в Україні є небезпечним. Як стверджують у МЗС, з 2014 року на їхні посольства начебто нападали, а дипломати ставали об'єктами агресивних дій.

При цьому всі 8 років це не викликало тривоги МЗС РФ, але зараз вони вирішили евакуювати своїх послів.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна розглядає розрив дипломатичних відносин із Російською Федерацією.

Він також наголошував, що визнання Російською Федерацією незалежності тимчасово окупованих територій ОРДЛО може означати односторонній вихід Росії з Мінських угод. Незабаром президент РФ Володимир Путін підтвердив, що, на його думку, Мінських угод більше не існує.