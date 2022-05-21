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Росія заборонила Байдену та його сину в'їзд на територію РФ

Росія заборонила Байдену та його сину в'їзд на територію РФ

МЗС країни-агресора Росії опублікувало список із 963 американських громадян, яким заборонено в'їзд до Росії та на яких накладено персональні санкції.

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Про це повідомляється на сайті МЗС РФ.

Як підкреслили в МЗС країни-агресора, вони дуже образилися на антиросійські санкції, що вводяться США, тому вирішили заборонити в'їзд на свою територію на постійній основі американським чиновникам.

Серед персон нон грата – президент Джо Байден та його син Хантер. Також у списку практично повним складом члени Конгресу та Сенату.

Цікаво, що там немає деяких прізвищ сенаторів, які голосували проти 40-мільярдного пакету допомоги Україні (їх 11).

"Нев'їзним" також став і голова Пентагону Ллойд Остін та директор ЦРУ Вільям Бернс.

Крім того, країна-агресор сьогодні опублікувала аналогічний список для Канади, куди увійшов прем'єр країни Джастін Трюдо.

Зазначимо, раніше Росія закрила в'їзд на свою територію для прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона та кількох членів його уряду.

Автор:
Світлана Манько