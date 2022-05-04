Росія збирається бойкотувати засідання Ради Безпеки ООН

РФ вирішила бойкотувати засідання Ради Безпеки ООН, яке має відбутися у середу, 4 травня, за участю Комітету ЄС. Про це повідомляє AP - агентство посилається на анонімні дипломатичні джерела.

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Таке рішення стане ще однією ознакою погіршення відносин між Росією та іншими країнами Організації Об'єднаних Націй.

Можливий бойкот засідання Ради безпеки ООН з боку Росії стане першим з початку повномасштабного вторгнення військ цієї країни до України.

Комітет ЄС з питань політики та безпеки відповідає за його загальну зовнішню політику та політику у сфері безпеки.

Нагадаємо, Управління верховного комісара ООН з прав людини верифікувало майже три тисячі випадків загибелі цивільних осіб в Україні з 4:00 24 лютого, коли розпочався збройний напад на неї з боку Росії.

Наприкінці квітня генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш відвідав звільнені Ірпінь, Бучу та Бородянку.