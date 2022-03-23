Росіяни скоїли військові злочини в Україні, — Блінкен

Уряд США визнав, що війська РФ скоюють військові злочини в Україні. Про це заявив держсекретар Ентоні Блінкен.

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"З моменту початку неспровокованої та несправедливої війни на свій вибір президент Росії Володимир Путін розв'язав безжальне насильство, яке призвело до загибелі та руйнувань по всій Україні", — зазначив він.

Блінкен підкреслив, що війська РФ свідомо завдають ударів по цивільним об'єктам.

"Російські війська зруйнували багатоквартирні будинки, школи, лікарні, критично важливі об'єкти інфраструктури, цивільний транспорт, торгові центри та машини швидкої допомоги, внаслідок чого тисячі мирних жителів, які ні в чому не винні, були вбиті або поранені", — підкреслив держсекретар.

За його словами, уряд США вважає, що російські військові скоїли військові злочини в Україні.

"Ми прагнемо домогтися відповідальності, використовуючи всі доступні інструменти, включаючи кримінальне переслідування", - додав Блінкен.

Раніше екс-командувач армією США в Європі генерал Бен Ходжес заявив, що санкції проти РФ необхідно суттєво посилювати, а Україну потрібно забезпечити необхідним озброєнням, зокрема системами протиповітряної, протиракетної оборони та авіацією.

При цьому президент України Володимир Зеленський звернувся до світових лідерів, вимагаючи виконати обіцянку та надати Україні літаки, щоб українські військові змогли самі захистити громадян від авіаударів російської армії.