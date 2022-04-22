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Росію вигнали із спостерігачів Організації американських держав, — Блінкен
Організація американських держав (ОАД) заявила у четвер, 21 квітня, що ухвалила резолюцію, якою позбавила Росію статусу постійного спостерігача при міжурядовій Організації американських країн.
Держсекретар США Ентоні Блінкен підтримав це рішення та повідомив, що його ухвалили через вторгнення РФ в Україну, передає Reuters.
"Прийняттям цієї резолюції держави-члени ОАД продемонстрували, що ми не залишаємося осторонь порушень російським урядом міжнародного гуманітарного права та порушень прав людини", — сказав Блінкен, коментуючи рішення ОАД.
Резолюцію "Зупинення статусу Російської Федерації як постійного спостерігача при Організації американських держав" підтримали 25 голосами, 8 держав утрималися, проти проголосували - 0.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, раніше Генасамблея Організації Об'єднаних Націй проголосувала за виключення Російської Федерації із Ради ООН з прав людини.
Тоді з такою ініціативою до ООН звернулися США після того, як з'ясувалося, що російські війська влаштували масові вбивства мирних жителів у Бучі. Глави МЗС G7 також підтримали усунення Росії із Ради ООН з прав людини.
ОАД – це міжнародна організація на американському континенті. ОАД була заснована в 1948 для виконання переважно комерційних функцій. Метою діяльності ОАД було проголошено, зокрема, мир та процвітання країн західної півкулі.