Росію вигнали із спостерігачів Організації американських держав, — Блінкен

Організація американських держав (ОАД) заявила у четвер, 21 квітня, що ухвалила резолюцію, якою позбавила Росію статусу постійного спостерігача при міжурядовій Організації американських країн.

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Держсекретар США Ентоні Блінкен підтримав це рішення та повідомив, що його ухвалили через вторгнення РФ в Україну, передає Reuters.

"Прийняттям цієї резолюції держави-члени ОАД продемонстрували, що ми не залишаємося осторонь порушень російським урядом міжнародного гуманітарного права та порушень прав людини", — сказав Блінкен, коментуючи рішення ОАД.

Резолюцію "Зупинення статусу Російської Федерації як постійного спостерігача при Організації американських держав" підтримали 25 голосами, 8 держав утрималися, проти проголосували - 0.

Нагадаємо, раніше Генасамблея Організації Об'єднаних Націй проголосувала за виключення Російської Федерації із Ради ООН з прав людини.

Тоді з такою ініціативою до ООН звернулися США після того, як з'ясувалося, що російські війська влаштували масові вбивства мирних жителів у Бучі. Глави МЗС G7 також підтримали усунення Росії із Ради ООН з прав людини.