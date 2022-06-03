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Розвідники з ГУР здійснюють комунікацію з полоненими "азовцями" - МВС
Розвідники з Головного управління розвідки Міноборони комунікують з полоненими бійцями полку "Азов". Українські військовополонені розповідають про їх умови утримання та харчування.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський під час телемарафону "Єдині новини".
"Сьогодні комунікацію з полоненими бійцями полку "Азов" здійснюють наші розвідники з Головного управління розвідки Міноборони. Саме через них ми дізнаємося більше інформації: про умови тримання, харчування та можливості їхнього визволення. Ми всі знаємо, що вони всі опиняться тут, у Києві, і ми робимо для цього все можливе", - розповів очільник МВС.
За його словами, це одна з героїчних сторінок не лише ста днів незламності, а і всієї історії України.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, з початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації, за допомогою СБУ було повернуто до України 324 українських полонених.
Водночас, Україні з'явилися зловмисники, які наживаються на родичах військовослужбовців, потрапивших у полон чи зниклих безвісти.