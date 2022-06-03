Розвідники з ГУР здійснюють комунікацію з полоненими "азовцями" - МВС

Розвідники з Головного управління розвідки Міноборони комунікують з полоненими бійцями полку "Азов". Українські військовополонені розповідають про їх умови утримання та харчування.

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Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський під час телемарафону "Єдині новини".

"Сьогодні комунікацію з полоненими бійцями полку "Азов" здійснюють наші розвідники з Головного управління розвідки Міноборони. Саме через них ми дізнаємося більше інформації: про умови тримання, харчування та можливості їхнього визволення. Ми всі знаємо, що вони всі опиняться тут, у Києві, і ми робимо для цього все можливе", - розповів очільник МВС.

За його словами, це одна з героїчних сторінок не лише ста днів незламності, а і всієї історії України.

Нагадаємо, з початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації, за допомогою СБУ було повернуто до України 324 українських полонених.

Водночас, Україні з'явилися зловмисники, які наживаються на родичах військовослужбовців, потрапивших у полон чи зниклих безвісти.