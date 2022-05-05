Санкції у дії: у Франції заарештували розкішну віллу олігарха Фрідмана

У французькому Сен-Тропі заарештували віллу Copab, яка належить сім'ї засновника Альфа-банку Михайла Фрідману. Це сталося у зв'язку із санкціями Євросоюзу, повідомляють "Схеми".

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Вілла записана на французьку фірму SNC COPAB, її бенефіціари — дочки Михайла Фрідмана Лариса та Катерина, ще 1% належить його колишній дружині Ользі Айзіман.

Фрідман здавав віллу в оренду та заробляв на ній від €180 тисяч до €440 тисяч на місяць.

На території є басейн, сауна, хамам, джакузі, а також майданчик для гелікоптера.

Фрідман потрапив під санкції ЄС 28 лютого 2022 року.

Нагадаємо, "Альфа-Банк Україна" погодив із Національним банком кандидатуру Сімеона Дянкова на позицію довіреної особи, якій буде передано право голосу за акціями підсанкційних акціонерів банку Михайла Фрідмана та Петра Авена.

При цьому співвласник Альфа-Банку наголосив, що за 20 років роботи банку в Україні з нього не було виведено жодної гривні дивідендів.