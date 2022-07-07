Сенатори США прибули до Києва на зустріч із Зеленським: про що домовлялися

Президент України Володимир Зеленський 7 липня у Києві зустрівся з сенаторами США Ліндсі Гремом та Річардом Блюменталем, які представляють Республіканську та Демократичну партії США. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

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"Двопалатна та двопартійна підтримка для України справді важлива. Ми її відчуваємо, відчуваємо цю об'єднаність", – сказав глава держави.

Президент закликав сенаторів підтримати рішення щодо надання Україні сучасних систем ППО. Щоб США передали українській стороні системи сучасної протиповітряної оборони, зокрема, важлива підтримка Конгресу в цьому питанні.

"Для нас сьогодні завдання номер один, щоб до 1 вересня жінки з дітьми змогли повернутися до України, щоб діти могли піти до школи, аби студентство не їхало та могло піти до університетів. Для нас дуже важливо зробити дві речі – це відремонтувати школи, університети, а також мати потужну протиповітряну оборону", – сказала Зеленський, пояснюючи важливість передачі Україні сучасних ППО.

Сторони окремо обговорили посилення санкційного тиску на Росію. Сенатори повідомили про роботу, яку вони ведуть у Сенаті для визнання Російської Федерації державою – спонсором тероризму.

Зазначимо, що, за словами Зеленського, західні партнери вже отримали від Києва перелік необхідного озброєння та систем ППО. Президент додав, що терміни закінчення війни також залежать від підтримки збройних сил і вітчизняної економіки з боку громадян України.