Серед оточення Путіна зростає невдоволення війною проти України - Bloomberg

Частина російської еліти вважає помилкою рішення Володимира Путіна вторгнутися в Україну. А сам президент країни-агресора впевнений, що росіяни готові на жертви заради його бачення "національної величі" і не готові щось змінювати у своїй політиці.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це пише Bloomberg, посилаючись на 10 джерел, які знають про ситуацію в Кремлі. Усі співрозмовники видання погодилися говорити за умов анонімності через страх за особисту безпеку.

Як повідомляється, деякі люди з оточення Путіна називають війну проти України "катастрофічною помилкою, яка відкине країну у минуле на багато років".

Невдоволені представники правлячої еліти займають високі посади у російському уряді чи управлінні державними компаніями.

Але наближені до російського диктатора люди не бачать жодних шансів, що Путін змінить свій курс, як і перспективи внутрішнього опору.

Лідер країни-агресора відкинув усі спроби російських чиновників попередити його про високу політичну та економічну ціну війни. Деякі російські чиновники сказали Bloomberg, що вони поділяють страх розвідки США про можливе рішення Путіна застосувати ядерну зброю.

Вони повідомляють, що Путін все частіше "покладається на коло безкомпромісних радників, що звужується". До них відносять міністра оборони Шойгу, главу Генштабу Герасимова та секретаря Радбезу Патрушева.

Інсайдери видання переконані, що бажання Путіна продовжувати війну прирече Росію на роки ізоляції та підвищить напругу до такого рівня, що вона знищить російську економіку, її безпеку та глобальний вплив.

Багато впливових російських чиновників надто налякані репресіями, щоб публічно говорити про своє невдоволення.

Деякі з них намагалися пояснити Путіну, що вплив санкцій буде нищівним та фактично перекреслить 20 років економічного розвитку. Але російський диктатор відкинув усі ці застереження, сказавши, що Росія хоч і заплатить високу ціну, але Захід не залишив іншого виходу, як розпочати війну.

Путін вважає, що російська економіка адаптується до санкцій. Він досі впевнений, що суспільство його підтримує, а росіяни стійко перенесуть усі фінансові труднощі заради його "національної величі".

Путін уперто хоче продовжувати війну, тому інсайдери видання не бачать жодних ознак готовності диктатора припинити вторгнення з огляду на втрати або піти на поступки, необхідні для припинення вогню.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський упевнений, що Росії та її владі неможливо довіряти. Він вважає, що світ має бути готовим до того, що російський лідер Володимир Путін може використовувати тактичну ядерну зброю проти України.