Системи ІІ допомогли затримати близько 200 бойовиків – МВС

Використання на блокпостах систем штучного інтелекту підвищило ефективність виявлення порушників закону. Про це повідомила прес-служба МВС України.

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"Зокрема, до баз даних, які використовують поліцейські, вже внесено понад 2 млн осіб. Усі вони належать або до незаконних збройних формувань, злочинних формувань, або дезертирів", - розповів перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін.

За його словами, завдяки цій базі за два тижні затримали близько 200 людей.

"Їх передали органам СБУ", - сказав Єнін.

За допомогою штучного інтелекту також шукатимуть у соцмережах профілі мертвих російських окупантів, щоб потім повідомити їхнім родичам про смерть солдатів російської армії на війні в Україні.

Нагадаємо, в Україні почали використовувати систему розпізнавання осіб Clearview AI, яка містить 10 мільярдів фото, з них 2 мільярди з російської соцмережі "ВКонтакті". Система допомагає ідентифікувати загиблих, нападників та боротися з дезінформацією.