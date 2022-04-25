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Системи ІІ допомогли затримати близько 200 бойовиків – МВС
Використання на блокпостах систем штучного інтелекту підвищило ефективність виявлення порушників закону. Про це повідомила прес-служба МВС України.
"Зокрема, до баз даних, які використовують поліцейські, вже внесено понад 2 млн осіб. Усі вони належать або до незаконних збройних формувань, злочинних формувань, або дезертирів", - розповів перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін.
За його словами, завдяки цій базі за два тижні затримали близько 200 людей.
"Їх передали органам СБУ", - сказав Єнін.Підписуйтесь на наш Telegram канал
За допомогою штучного інтелекту також шукатимуть у соцмережах профілі мертвих російських окупантів, щоб потім повідомити їхнім родичам про смерть солдатів російської армії на війні в Україні.
Нагадаємо, в Україні почали використовувати систему розпізнавання осіб Clearview AI, яка містить 10 мільярдів фото, з них 2 мільярди з російської соцмережі "ВКонтакті". Система допомагає ідентифікувати загиблих, нападників та боротися з дезінформацією.