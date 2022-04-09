Словаччина наполягатиме на вступі України до ЄС, - прем'єр Словаччини Гегер

Прем'єр-міністр Словацької республіки Едуард Гегер повідомив, що Словаччина наполягатиме на вступі України до Європейського Союзу. Про це повідомляє словацьке видання Aktuality.

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"Україна потребує кожного союзника та допомоги з боку демократичного світу. У Києві я також висловив нашу підтримку, тому що ми розуміємо, що вони також борються за нас і наші цінності, демократію та свободу", - повідомив прем'єр.

За його словами, Словаччина готова тиснути на інших членів ЄС, щоб прискорити набуття Україною статусу кандидата, а згодом – і повноцінного членства в ЄС.

Крім того, Словаччина запропонувала Україні допомогу у ремонті Військової техніки та експорті пшениці.

Нагадаємо, 8 квітня Збройні сили Словаччини передали українській армії системи протиповітряної оборони С-300.