Шмигаль назвав дату та місце презентації плану відновлення України

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Twitter повідомив, що 4 липня уряд презентує план відновлення України в Лугано (Швейцарія).

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Цей захід глава Кабміну обговорив із президентом Швейцарії Ігнаціо Кассіс під час останньої телефонної розмови.

"Домовилися координувати наші зусилля щодо відновлення України! Дякую Швейцарії за підтримку", - додав Шмигаль.

Зазначимо, що Європейський Союз має намір покрити більшу частину витрат на повоєнне відновлення України. Більшість первісної допомоги піде на відновлення інфраструктури та підтримку надання державних послуг.

Лідери країн-членів Євросоюзу вже вирішили створити трастовий фонд солідарності з Україною для відновлення країни після припинення російської агресії. Прем'єр-міністр Британії запропонував розробити "План Маршалла для України", який фінансуватиметься за рахунок майна російських олігархів.

У свою чергу, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав Європейський Союз ухвалить рішення про виділення 100 мільйонів євро на відновлення інфраструктури України, яку руйнують російські окупаційні війська.