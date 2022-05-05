Шмигаль та Моравецький підписали меморандум про зміцнення обороноздатності України

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль разом зі своїм польським колегою Матеушем Моравецьким підписали меморандум про зміцнення обороноздатності України.

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Про це голова українського уряду повідомив у Telegram.

"Польща допоможе Україні зміцнити обороноздатність. Уклали сьогодні відповідний меморандум із прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким", — йдеться у повідомленні.

Шмигаль також наголосив, що блокування Росією українських морських портів може спричинити світову продуктову кризу. Тому було запропоновано створити "зелені коридори" на спільному кордоні з Польщею для експорту зерна.

За його словами, серед основних питань зустрічі — посилення санкцій проти Росії та конфіскація заморожених російських активів.

"У майбутньому це має стати новою моделлю світової безпеки, аби агресор знав, що всі його активи будуть конфісковані та передані постраждалій країні. Маємо реалізувати це разом", — підсумував прем'єр-міністр.

Нагадаємо, 24 квітня Україна підписала з Польщею меморандум щодо посилення співпраці у залізничній сфері. Це дозволить кардинально збільшити обсяг залізничних перевезень українського експорту до ЄС та світових ринків.