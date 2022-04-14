Співпрацював у Бучі з окупантами: поліція затримала зрадника

На Дніпропетровщині затримали жителя Кривого Рогу, який під час окупації співпрацював з військовими РФ і катував прихильників ЗСУ. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції України.

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62-річний чоловік приїхав до Бучі до родичів, де під час окупації патрулював вулиці разом із військовими РФ та психологічно тиснув на місцевих жителів, загрожував їм убивством, залякував зброєю.

Він також бив і катував людей, які підтримували Збройні сили України, чинили опір загарбникам і не погоджувалися на співпрацю.

Після визволення Київської області колаборант переховувався на Дніпропетровщині.

Поліцейські вилучили речові докази, що свідчать про співпрацю чоловіка із ворогом. Тому йому оголошено про підозру у державній зраді. Чоловікові загрожує довічне ув'язнення.

На Київщині затримали також колаборанта, який проголосив себе "старостою" одного з сіл Бучанського району та допомагав російським окупантам.

Нагадаємо, у Бучі продовжується ексгумація тіл мирних жителів з однієї з братських могил біля храму святого апостола Андрія Первозванного.