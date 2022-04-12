США готуються запустити нову програму для українських біженців

Адміністрація президента США Джозефа Байдена готується запустити нову програму для українців, за якою вони зможуть певний час легально перебувати в країні. Про це повідомляє CNN із посиланням на офіційні особи Білого дому.

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Це буде нова програма, яка не пов'язана з тією, за якою США обіцяли прийняти 100 тисяч українців. За словами одного із представників адміністрації, для того, щоб приїхати до США, людям необхідно буде заповнити заявку на спонсорство від їхнього імені. Деталі програми досі допрацьовуються.

У програмі беруть участь Держдепартамент та Міністерство внутрішньої безпеки. Підхід аналогічний тому, що застосовувався до афганців, які втекли до США, коли до влади прийшов Талібан.

Білий дім зараз частково зосередився на захисті вразливих біженців, у тому числі осіб з особливими медичними потребами або осіб із третіх країн, які вже бігли в Україну, щоб уникнути переслідувань в інших місцях, включаючи дисидентів, журналістів та представників ЛГБТК.

Інші країни також активно приймають українців, які тікають від війни. При цьому найбільше людей з України виїхали до Польщі - 2,5 млн людей.

Крім того, 648,4 тисячі людей виїхало до Румунії, 394,7 тисячі – до Угорщини, 301,4 тисячі (на 3 квітня) – до Словаччини. 396,5 тисячі значаться тими, хто виїхав до Молдови, проте більшість з них далі виїхали до Румунії і включені до вищезгаданої цифри.