США, ЄС та Великобританія створили Консультативну групу зі злочинів РФ в Україні

Європейський Союз, Сполучені Штати та Великобританія оголосили про створення Консультативної групи із жахливих злочинів Atrocity Crimes Advisory Group (ACA), яка посилить поточні зусилля країн світу щодо подальшої відповідальності країни-агресора РФ за жорстокі злочини проти України.

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Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Atrocity Crimes Advisory Group (ACA) об'єднує багатонаціональну команду експертів Євросоюзу, США та Великобританії для підтримки Офісу генпрокурора у розслідуванні та переслідуванні за військові злочини, скоєні російськими військами в Україні.

"Це черговий потужний крок допомоги наших партнерів. Вдячна за демонстрацію солідарності з Україною та бажання працювати пліч-о-пліч, щоб зупинити звірства та встановити справедливість для жертв та правосуддя для злочинців", – зазначила генеральний прокурор України Ірина Венедиктова.

Зазначається, що АСА діятиме на двох ключових напрямах. Це Консультативна група при Офісі Генпрокурора, що включатиме досвідчених прокурорів, які спеціалізуються на воєнних злочинах, слідчих, військових аналітиків, експертів-криміналістів та інших експертів. А також мобільні групи, які допомагатимуть ОГП та регіональним прокуратурам безпосередньо на місці подій. Вони стануть частиною ланцюга документування, розслідування та переслідування тяжких міжнародних злочинів, який координує прокуратура.

Консультативна група підтримується Офісом глобального кримінального правосуддя Державного департаменту США, Бюро з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних органів (INL). Партнерами ACA є Юридичний коледж Університету штату Арізона, організація Global Rights Compliance та Міжнародна організація розвитку права (IDLO). З боку ЄС координацію забезпечуватиме Європейська служба зовнішніх справ (EEAS) через Представництво ЄС в Україні, спільно з Європейською комісією, Проектом ЄС Pravo-Justice II та Консультативною місією ЄС в Україні (EUAM). Участь Великобританії координуватиметься Міністерством закордонних справ та іншими відповідними урядовими департаментами.

Зазначимо, Європарламент 19 травня ухвалив резолюцію щодо України, в якій закликав ЄС створити трибунал для судового переслідування російського та білоруського режимів за військові злочини, злочини проти людяності, геноцид та агресію проти України.

Нагадаємо, в Україну направили групу з 42 слідчих, судових експертів та допоміжного персоналу для розслідування військових злочинів та злочинів проти людства, скоєних армією країни-агресора РФ на території нашої країни.

Також прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан звертався до керівництва РФ, щоб отримати докази масових вбивств у Бучі та інших містах Київської області, якими Росія може володіти. При цьому російська сторона проігнорувала ці запити.