США нададуть Україні $100 млн для закупівлі протитанкових систем

Сполучені Штати Америки додатково виділять Україні $100 млн. допомоги. Про це заявив держсекретар Ентоні Блінкен, повідомляє пресслужба Державного департаменту США.

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За словами Блінкена, гроші, зокрема, будуть спрямовані на закупівлю протитанкових систем.

"Світ шокований і вражений звірствами, вчиненими російськими військами в Бучі та по всій Україні. Я санкціонував сьогодні за дорученням президента негайне виділення допомоги в галузі безпеки на суму до 100 млн доларів, щоб задовольнити гостру потребу України у додаткових протитанкових системах", – повідомив Блінкен.

Держсекретар зазначив, що загалом США надали Україні допомогу у сфері безпеки на суму понад 2,4 млрд доларів, з яких 1,7 млрд – після повномасштабного вторгнення Росії, яке сталося 24 лютого поточного року.

Крім цього, як зазначив Блінкен, понад 30 країн приєдналися до США , щоб надати Україні допомогу у забезпеченні безпеки з початку російського вторгнення.

"Разом з нашими союзниками та партнерами ми продовжуватимемо надавати допомогу у забезпеченні безпеки на підтримку оборони України, а також економічну підтримку та гуманітарну допомогу", – наголосив держсекретар.

Блінкен також додав, що США, їхні союзники та партнери будуть працювати над документуванням повідомлень про військові злочини Росії та наданням інформації у відповідні органи, щоб притягнути винних до відповідальності.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони США вирішило надати Україні нову партію оборонної допомоги на суму $300 млн у рамках повноважень, наданих Ініціативою сприяння безпеці України (USAI).

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки поставили в Україну перші партії військової допомоги з пакету на 800 млн доларів.

Раніше повідомлялося, що США нададуть Україні 800 зенітних систем Stinger, а також нову партію Javelin, легку протиброньовану зброю та протиброньовані системи AT-4.

У свою чергу в Росії вкотре погрожували атакувати вантажі з постачанням іноземної зброї в Україну.

Зокрема глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що "будь-які вантажі, які містять озброєння для України, стануть законною метою для Росії".