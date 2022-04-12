США працюють над передачею Україні артилерії, — Білий дім

Сполучені Штати Америки мають намір передати Києву артилерію. Наразі триває робота над цим, повідомила 12 квітня прес-секретар Білого Дому Джен Псакі під час брифінгу.

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За її словами, помічник президента Джозефа Байдена провів розмову з представниками України, під час якої порушувалося питання військової допомоги.

Інших деталей передачі зброї Україні в Білому домі наразі не розкривають.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський напередодні заявив, що у майбутній битві за Донецьку та Луганську області багато залежить від західних партнерів, а саме від того, як швидко вони поставлять Україні озброєння.

Зокрема, як зазначив Зеленський, США можуть надати значну військову підтримку Україні, і від того, наскільки швидко вони її нададуть, залежить, чи виграє Україна цю битву.