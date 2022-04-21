США виділять Україні $800 млн і забороняють вхід російських суден у свої порти, — Байден

Президент США Джозеф Байден заявив про повномасштабне вторгнення Росії в Україну та пообіцяв надати Україні додаткову військову допомогу.

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Байден зазначив, що характер бойових дій на Донбасі потребує застосування особливих видів зброї, ніж у інших регіонах. США активують постачання відповідної допомоги.

Президент США заявив про новий пакет на 800 мільйонів доларів. США продовжать надавати також економічну допомогу Україні та виділять для цього ще 500 мільйонів доларів.

"Путіну ніколи не вдасться окупувати Україну", — заявив Байден.

Він також наголосив, що США продовжують посилювати санкції, і тепер усім російським кораблям заборонено захід у порти США.

Нагадаємо, протягом кількох тижнів, поки чиновники США формували новий пакет військової допомоги для України, українські представники наполягали на тому, що ЗСУ потрібні протикорабельні ракети. У результаті Вашингтон додав кошти берегової оборони до оголошеного нового пакету військової допомоги вартістю 800 мільйонів доларів.

У рамках нового пакету військової допомоги США нададуть Україні 11 вертольотів Мі-17, які раніше призначалися для відправлення до Афганістану.