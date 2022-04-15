США вважають, що війна в Україні може тривати до кінця 2022 року — CNN

Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив європейським партнерам, що військові експерти та представники влади Сполучених Штатів вважають, що війна, яку Росія розв'язала проти України, може тривати до кінця 2022 року.

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Про це повідомляє CNN із посиланням на європейських чиновників.

За інформацією журналістів, Блінкен сказав, що "обговорив зі своїми колегами стурбованість тим, що конфлікт може затягнутися, але все обертається навколо того, як найкраще зупинити його якнайшвидше".

Декілька офіційних осіб США та ЄС, які розмовляли з CNN, підкреслили, що важко точно передбачити, як довго може тривати російсько-українська війна, але інші чиновники заявили, що немає жодних ознак того, що президент Росії Володимир Путін вестиме дипломатичні переговори, якщо тільки не зіткнеться з військовою поразкою.

Проте українська сторона продовжує працювати над досягненням миру, зокрема дипломатичним шляхом. Президент України Володимир Зеленський вже створив делегацію, яка братиме участь у переговорах із Росією щодо розроблення проєкту договору про гарантії безпеки.

Нагадаємо, глава української делегації на переговорах з Росією, голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія вважає, що Росія загалом готова прийняти умови запропонованого Україною договору.