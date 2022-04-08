США хочуть організувати передачу Україні комплексів ППО С-300

Державний департамент США шукає країни, в арсеналі яких є зенітно-ракетні комплекси С-300, щоб передати їх Україні. Про це повідомив телеканал BFM TV.

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За даними неназваного джерела, представники Конгресу США звернулися до Білого дому із вимогою передати Україні важке радянське озброєння.

У Держдепі зараз шукають країни, які мають в арсеналі зенітно-ракетні комплекси С-300, які планується та готові передати їх Україні. При цьому незрозуміло, як США компенсують витрати держав у разі передачі ними цього озброєння Україні.

"Особливий інтерес викликають два типи зенітних систем: Тор-М1, на якому розміщена ракетна система С-300, та Бук-М2", - стверджує джерело.

Перевага постачання радянської техніки в тому, що українські бійці мають досвід поводження з нею.

Збройні сили Словаччини передали українській армії системи протиповітряної оборони С-300. Озброєння було доставлено засобами залізничного сполучення.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попросив про нове постачання зброї напередодні битви за Донбас. Очікується, що вона проходитиме із залученням тисяч танків та іншої техніки.